L’Epicentro annulla l’omaggio a Tusa, sospeso anche lo spettacolo “La Lupa”

L’ultimo e più stringente decreto del Governo e l’ordinanza della Regione siciliana sull’emergenza per le diffusione del virus COVID-19 ha spinto il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto ad annullare l’evento del 10 marzo nel ricordo di “Sebastiano Tusa”. “Lo ricorderemo – scrive l’artista Nino Abbate – solo in modo virtuale, nell’interesse e nel rispetto di tutti”.

Si blocca anche l’attività teatrale dell’associazione Cattafi che stava preparando il progetto “La Lupa”. “Dopo il rinvio forzato e il ricalcolo di un nuovo calendario per le prove sul palco – comunica il registra Gaetano Mercadante – e nuove date per i due spettacoli, nonostante la buona volontà di tutti noi e dell’Associazione Cattafi, correttezza vuole che debba assumermi la decisione di sospendere tutto. In un momento in cui niente può essere pianificato con ragionevoli margini di fattibilità, è inutile se non dannoso per quanto fatto finora, continuare a provare. In ultimo e non per ultimo non sarebbe possibile garantire, durante le prove, le norme previste dal decreto che ben conosciamo. Prendiamoci una pausa che sia foriera di tempi migliori. Non appena torneremo tutti in periodo di certezze, riformuleremo un nuovo calendario che ci rimetterà nelle condizioni di poter provare ed andare in scena al massimo delle nostre possibilità”.