In provincia di Messina 4 contagi, Musumeci pronto ad imporre la quarantena per chi torna dal Nord Italia

Il bilancio provvisorio dei contagi da Coronavirus in provincia di Messina, al momento è fermo a quattro casi accertati. Due sono le persone contagiate attualmente ricoverate, il vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello in Malattie infettive a Barcellona ed un ex professore universitario di 80 anni che si è presentato ieri al Policlinico di Messina. Le altre due, un anziano medico in pensione di Messina e la moglie del vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello, quest’ultimo totalmente asintomatica, si trovano in isolamento volontario nelle proprie abitazioni. Sono, invece, negativi i riscontri sui figli del vigile del fuoco nebroideo e sui sanitari che lo hanno assistito nella prima fase del soccorso.

Il sistema sanitario in provincia si sta organizzando per contenere le conseguenze di una maggiore diffusione del contagio, dovendo fare i conti con un numero limitato di posti letto. Dai vertici dell’Asp Messina raccomandano a tutti coloro che sono rientrati dalle regioni del Nord Italia di rispettare una quarantena di 15/20 giorni con isolamento volontario, a prescindere alle sintomatologie influenzali, che possono anche non manifestarsi. Anche sottoporsi al tampone in modo prematuro rispetto all’eventuale insorgere della malattia è sostanzialmente inutile e l’eventuale negatività diventa per certi versi controproducente.

Su questo aspetto si sta muovendo anche il governatore della Sicilia Nello Musumeci, che si trova in isolamento volontario per aver partecipato ad un incontro fianco a fianco con il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Come già fatto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sta predisponendo tutte le misure di identificazione di coloro che stanno rientrando dal Nord Italia, così da imporre una quarantena nelle proprie abitazione. Lo conferma il deputato regionale on. Pino Galluzzo, in contatto diretto con lo staff del governatore. L’on. Tommaso Calderone, in un post su Facebook, ha ribadito che anche l’assessore alla Funzione Pubblica e agli Enti Locali, Bernadette Grasso che confermao come a breve verranno emessi ulteriori provvedimenti a tutela della Salute pubblica e dei cittadini siciliani per disciplinare accessi, contatti, interlocuzioni presso ogni edificio pubblico.