Coronavirus, sospese anche le messe fino al 3 aprile 2020

L’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, in conformità al Comunicato della CEI emesso oggi, che fa proprie le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entrato in vigore in data odierna, vengono sospese a livello preventivo sull’intero territorio diocesano, fino a venerdì 3 aprile le Sante Messe e le altre celebrazioni liturgiche, ivi comprese quelle funebri.

“Per non fare mancare la preghiera per i defunti – afferma l’arcivescovo nella nota – si può celebrare il rito delle esequie davanti al carro funebre sul sagrato delle chiese o al camposanto, osservata la distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro. I luoghi di culto possono restare comunque aperti, per consentire la preghiera personale e per implorare dalla misericordia divina la rapida cessazione di questa epidemia, la guarigione dei malati e il sostegno per l’opera del personale sanitario“.