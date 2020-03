Altri due contagi a Messina, tra questi una 27enne rientrata dal Nord Italia

Il bilancio sui contagi da Covid-19 in provincia di Messina sale a sei contagiati. I due casi positivi si sono registrati sempre nel capoluogo. La prima è la moglie di uno dei pensionati già ricoverato al Policlinico, positiva per contatto. Una ragazza di 27 anni, di ritorno dal Nord Italia, si è presentata al Papardo per uno stato febbrile e dai primi esiti del tampone è risultata anch’essa positiva al contagio ed è stata ricoverata in isolamento.

I due casi di oggi si aggiungono ai quattro già accertati tra venerdì e sabato, in un’escalation che potrà essere frenata solo con un comportamento corretto e responsabile della gente, soprattutto di chi con tutti i mezzi è rientrata in Sicilia, prendendosi il rischio di diventare un vettore per la malattia.