Messina, via libera ai passeggeri delle MSC Opera. De Luca: “Hanno superato i controlli medici”

Sono potuti sbarcare a Messina, dopo aver superato i controlli medici, i duemila passeggeri che si trovavano a bordo della nave da crociera MSC Opera, attraccata stamattina in riva allo Stretto. A seguito delle verifiche sanitarie l’USMAF (Unità Sanitaria Marittima Aerei e Frontiere), secondo le direttive della Protezione Civile nazionale, non ha riscontrato problemi autorizzando lo sbarco dei passeggeri.

“Ho ricevuto più di una sollecitazione – sottolinea il sindaco Cateno De Luca – a non fare approdare le navi da crociera a Messina (dopo che Malta aveva bloccato lo sbarco ndr). Desidero confermare che al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, che si è tenuto in Prefettura, è stato ribadito con le Autorità presenti che prima dello sbarco dei passeggeri sarebbero stati eseguiti i controlli a carico dell’USMAF, l’organo deputato alla sanità in ambito marittimo. Non sono stati riscontrati pericoli sanitari, ma l’interdizione all’approdo poteva essere disposta solo dal Prefetto, che rappresenta il Governo in ambito locale e con il quale siamo in costante contatto. Terminati i controlli, dunque, non vi sono ragioni per le quali impedire lo sbarco dei passeggeri”.