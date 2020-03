L’on. Galluzzo, componente della commissione Sanità, visita il reparto di Malattie infettive

L’on. Pino Galluzzo, componente della commissione sanità all’ARS, è stato in visita presso il reparto di Malattie infettive di Barcellona, per verificare direttamente la situazione e portare la solidarietà e la stima della gente ai medici che stanno affrontando il primo caso di contagio in provincia di Messina. Il deputato regionale era accompagnato dal dirigente sanitario del presidio, Felicia Laquidara, ed ha incontrato la responsabile dell’unità operativa Letizia Panella ed i medici in servizio presso la struttura.

“Mi è sembrato doveroso – afferma l’on. Galluzzo – portare la solidarietà e l’affetto della gente nei confronti dei medici del reparto, che sono impegnati nel primo caso di contagio da Coronavirus in provincia. Ho seguito anch’io il protocollo previsto in questi casi, indossando i kit di protezione prima di fare ingresso nel reparto, dove ho potuto trovare grande professionalità da parte di medici e paramedici. Le condizioni del paziente non destano particolari preoccupazioni e per il momento non si prevede un suo trasferimento in altra struttura regionale. L’uomo è stato trasportato seguendo tutti i protocolli di sicurezza, con l’intervento di diretto del 118 che lo ha prelevato da casa e condotto nella stanza senza contatti diretti con il personale. Per questo non è stata prevista alcune quarantena per i medici ed infermieri del reparto. Mi sento di rassicurare i cittadini di Barcellona che la percentuale di diffusione del contagio da parte del malato, attraverso il personale in servizio, è praticamente nulla. Ho rinnovato la stima a tutti i dipendenti del reparto per l’impegno profuso anche in questa circostanza”.