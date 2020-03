Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha predisposto un manifesto murale e la distribuzione di volantini, al fine di informare la cittadinanza sulle norme da adottare per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Nel testo, che vi alleghiamo in formato pdf, sono riportate le buone prassi da seguire per cercare di fronteggiare l’emergenza che purtroppo è arrivata anche in provincia di Messina.