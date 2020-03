Il Museo Epicentro conferma l’omaggio a Sebastiano Tusa, in programma il 10 marzo

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus non ferma la programmazione del Museo Epicentro di Gala, che ha confermato l’evento del 10 marzo 2020 programmato in “Ricordo di Sebastiano Tusa”.

“La manifestazione – sottolinea l’ideatore del museo Nino Abbate – non comporterà nessun sovraffollamento tale da non consentire il rispetto della sicurezza di distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi espositivi, privi di ogni posto a sedere e liberi di ogni impedimento nei movimenti. La direzione del Museo, nel rispetto dei visitatori della collezione d’arte, regolerà l’ingresso gratuito con poche persone per volta. Con questo comunicato si declina da ogni responsabilità, presente e futura, lasciando libera la scelta di entrata come accade in tutti gli esercizi commerciali e non”.