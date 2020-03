Rinviata anche la presentazione di “Scirocco e Zagara”

Purtroppo l’infezione da Coronavirus si espande e colpisce non solo la nostra salute, ma mette in discussione anche la nostra libertà. E’ per questo che la presentazione di domani 7 marzo riguardante l’ultima fatica letteraria di Antonino Genovese, è rinviata a data da destinarsi.

“Da medico-rianimatore, ancor prima che da cittadino e scrittore, non posso che rimandare l’evento del 07.03.2020 che prevedeva la presentazione di “Scirocco e Zagara”. L’amarezza per questa decisione è tanta, visti i sacrifici e l’impegno per organizzare una manifestazione di grande spessore letterario e sociale, che prevedeva la collaborazione di molte personalità artistiche e associative, ma la salute pubblica viene prima di ogni cosa. Alla luce del DPCM del 04.03.2020 e del buonsenso che dovrebbe contraddistinguere le azioni di ogni buon cittadino, la presentazione di Scirocco e Zagara è rinviata fintanto che l’emergenza sanitaria sarà passata. Confido nella forza dello Scirocco, pronto a spazzare via il virus, e nella Zagara, che porta con se il dolce profumo della Primavera” – ha dichiarato lo scrittore.