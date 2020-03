L’ass. Angelita Pino: “Sospendere gli eventi: decisione sofferta, ma inevitabile”

L’assessore alla cultura ed alla pubblica istruzione, Angelita Pino, giudica una decisione sofferta, ma inevitabile, quella di sospendere o rinviare a data da destinarsi gli eventi programmati nelle prossime quattro settimane,

“Nell’attuale situazione di emergenza a livello nazionale, che non deve essere sottovalutata, costituisce un imprescindibile atto di responsabilità da parte di tutte le Istituzioni l’attenersi scrupolosamente alle indicazioni provenienti dal Governo (da ultimo cristallizzate nel DPCM del 4 marzo u.s.), attraverso l’adozione delle dovute cautele e di tutte quelle misure di contenimento che dovessero ritenersi utili allo scopo. Non posso nascondere il mio profondo rammarico per il brusco “stop” imposto a tutte le attività didattiche, nonché alle manifestazioni ed eventi culturali in generale, che – com’è noto – costituiscono, ormai da tempo, un fiore all’occhiello per la nostra città”.

L’ass. Pino si rivolge poi ai dirigenti scolastici: “Ripongo massima fiducia in loro, per cui confido in un’ottimale gestione da parte di costoro del periodo di forzata interruzione, attraverso l’attivazione di modalità di didattica a distanza (già peraltro sperimentate in questi giorni da diversi Istituti superiori, nonché da qualche I.C., cui va il mio sentito plauso)”. Sugli eventi culturali sospesi l’assessore precisa: “Quelli già programmati, come, ad esempio, “I mille volti dell’essere donna”, di cui è stato promotore lo stesso Assessorato alla Cultura, o in fase di programmazione, sia pubblici che privati, si terranno se e quando – come tutti auspichiamo – l’emergenza sarà rientrata, o comunque si avranno nuove e diverse indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Voglio dunque rassicurare la numerosa utenza degli eventi culturali cittadini che – sebbene non sia possibile, allo stato, fissare delle nuove date – in assenza di un altro “stop” da parte del Governo, le manifestazioni riprenderanno e saranno riprogrammate secondo un nuovo calendario, che verrà elaborato di concerto con tutti coloro i quali spendono costantemente risorse, tempo, ed energie, per la crescita culturale della nostra comunità”.