L’amministrazione invita alla chiusura anche le scuole private e le ludoteche

L’amministrazione comunale ricorda che sono valide anche per le scuole private e per le ludoteche le disposizioni restrittive del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 “coronavirus”. Come gli istituti pubblici anche i privati dovranno rispettare la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 15 marzo 2020,

“Conformemente alla ratio della disposizione ministeriale – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – è evidente che tale misura restrittiva – adottata a scopo puramente prudenziale – si applichi a tutte le scuole sia pubbliche che private, nonché ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 65, che ricomprendono, tra gli altri, i “servizi integrativi che concorrono all’educazione ed alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo” ( art. 2, co.3, lett.c), d.lgs. n. 65/2017). Si invitano pertanto i cittadini tutti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni suddette ed in genere a tutte le indicazioni contenute nel Decreto de quo“.

I controlli delle forze dell’ordine sono stati avviati su tutto il territorio italiano e, ad esempio, sono stati denunciati i titolari di quattro ludoteche aperte nel casertano.