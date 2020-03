Il sindaco di Sant’Agata, Bruno Mancuso: “Evitiamo il panico”

Il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, dopo la positività sul primo tampone a cui è stato sottoposto il vigile del fuoco residente nel centro nebroideo, ha invitato tutti a mantenere la calma e ad evitare il panico. Il primo cittadino ha affidato ad una nota ufficiale la sua riflessione sulla vicenda: “L’uomo di Sant’Agata Militello, giunto da Roma lo scorso fine settimana, che ha accusato febbre e tosse, ed è stato sottoposto ai tamponi previsti dal protocollo sanitario presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si trova attualmente ricoverato. Le verifiche hanno purtroppo confermato una prima positività al Covid-19. Il quadro clinico dell’uomo, che negli ultimi giorni era rimasto in isolamento volontario a scopo precauzionale, appare comunque per il momento sotto controllo. Si sottolinea che tutte le procedure previste sono state assolutamente rispettate e che in ogni caso la positività al test risulta ancora a carattere provvisorio in attesa degli ulteriori accertamenti previsti. Tutti i componenti del suo nucleo familiare stanno bene e non presentano sintomi. Domani come da prassi anche i familiari saranno comunque sottoposti a tampone. Mi sono quindi sentito prontamente anche con il Prefetto di Messina, informata puntualmente dell’evoluzione della situazione, e con le autorità tutte preposte.

Sono stato e sono tutt’ora in contatto costante con la famiglia, che ringrazio per essersi messa immediatamente a completa disposizione, ed a loro ho raccomandato di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni sanitarie previste dal protocollo”.





E’ chiaro che questo evento ci impone di attuare con attenzione ancor maggiore le disposizioni ministeriali , per cui faccio appello al senso civico ed alla responsabilità di tutti i cittadini, affinché vengano osservate scrupolosamente le disposizioni sanitarie a livello nazionale.



Allo steso modo, pur comprendendo la naturale preoccupazione da parte della comunità, rivolgo a tutta la cittadinanza un accorato appello affinché si evitino situazioni di panico ed un clima di allarme sociale che non gioverebbe a nessuno. Al momento non risulta necessario adottare ulteriori misure rispetto a quelle già precedentemente adottate su scala nazionale nell’ambito del Dpcm.



Con mia ordinanza, a puro scopo preventivo e indipendentemente dall’esito del tampone odierno, avevo già disposto la chiusura delle attività dei centri sociali comunali, la sospensione del mercato settimanale e la limitazione degli accessi in uffici ed esercizi commerciali al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti del caso, in accordo con le autorità preposte, saranno puntualmente comunicati.