Il premio internazionale “De Curtis” per la legalità a “Maledettissima tu”

Il mediometraggio “Maledettissima tu” del regista catanese Francesco La Rosa ha vinto il premio della XXII Edizione del Concorso Internazionale “Antonio De Curtis” per la legalità, nella sezione cinematografica. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, in Campidoglio, durante il prossimo mese di aprile, alla presenza del Presidente dell’associazione Amici di Totò onlus e della Fondazione Amici di Totò, nonché del Presidente della Fondazione Duilio Paoluzzi, l’Avv. Alberto De Marco.

“Maledettissima tu” è un lavoro totalmente indipendente, un mediometraggio di 64 minuti, con una trama drammatica, in lessico vernacolare misto, che racconta la storia di un bambino cresciuto e diventato uomo. malgrado imprigionato nella stretta fra il bene e il male. Nel cast vi sono alcuni personaggi di spicco come Pino Maniaci, Antonio Cannata e Sabrina Privitera, con l’nterpretazione di brani di Alfio Patti e Nino Marchi e le musiche di Carmelo Incognito.

Al centro del film c’è l’ambivalenza del bene e del male, elementi insiti in ognuno di noi, con la prevalenza dell’uno o dell’altro a prescindere dall’influenza dell’ambiente in cui si cresce e dall’educazione che si riceve.

L’associazione Amici di Totò così ha motivato il premio a “Maledettissima tu“: “Per l’interpretazione degli attori, ma soprattutto per i contenuti che stimolano alle nuove generazioni nel perseguire il rispetto per la Legalità e per i messaggi che reiteratamente ci offre. Per il Regista, ogni essere umano è protagonista nel decidere la sua vita e nel ponderare la giusta scelta tra il bene ed il male, nel perseguire gli insegnamenti dei tantissimi eroi, nati ed assassinati nella loro tanto amata terra siciliana. Un esempio emblematico è rappresentato dai Giudici: Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino; dal sacerdote Don Pino Puglisi; dal giornalista Peppino Impastato, che è cresciuto respirando “aria di mafia”. In quell’epoca la casa del Capomafia del posto, Tano Badalamenti, al quale la sua famiglia era anche imparentata, era ad una breve distanza dalla sua abitazione. Peppino Impastato, comunque non ci sta a perseguire la strada dei mafiosi e non ha paura di urlare ai suoi concittadini che: “…la mafia è una montagna di merda…”. Questi insegnamenti che animano e stimolano il cuore del Regista La Rosa, sono ulteriormente supportati dalle parole del Giudice Paolo Borsellino: “… Quando la gioventù le negherà il consenso, per la mafia sarà giunta l’ora della fine!“ non potevano essere in modo migliore recepiti e trasmessi nel film. Come si può trasformare la gioventù se non attraverso la cultura, che si acquisisce con l’opera didattica della Scuola. La mafia diversamente offre ai giovani facili guadagni e la falsa illusione di avere il rispetto della moltitudine delle persone, in una vita che il più delle volte si consuma in un breve lasso di tempo per le faide delle famiglie mafiose, oppure nella migliore delle ipotesi tra le sbarre delle carceri o di lunghi periodi di latitanza”.

Il regista Francesco La Rosa, catanese di 42 anni, è un operaio di professione, diplomato analista contabile, cameramen e videoperatore per diverse emittenti, che coltiva il sogno nel cassetto di realizzare una sua produzione. Dopo i primi fortunati tentativi, nel 2018, esce Maledettissima Tu, mediometraggio e sua seconda opera indipendente, che partecipa (e parteciperà) a diversi festival nazionali superando già l’ammissione al Brescia Film Festival e al Civitavecchia International Film Festival.