Il controesame conferma la positività del paziente di Sant’Agata di Militello

La positività al Coronavirus è stata ulteriormente confermata pochi minuti fa dal secondo esame sul tampone prelevato dal vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello, ricoverato dalla tarda mattinata di oggi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo e più importante esame era stato svolto presso il presidio di contrada Sant’Andrea e purtroppo c’erano davvero pochi dubbi sull’esito positivo anche del secondo test, che è stato effettuato al Papardo di Messina, per scrupolo e per rispettare il protocollo messo a punto dal Ministero della Salute. Il tampone sarà adesso inviato a Catania e poi allo “Spallanzani” di Roma, centro di riferimento dell’emergenza Covid-19 per l’Italia centrale, meridionale ed insulare, prima di essere inserito nelle lista ufficiali dei casi accertati.

I medici del reparto di Malattie Infettive, coordinati dalla dottoressa Letizia Panella, stanno seguendo tutti i protocolli previsti in questi casi e sono in attesa di conoscere le disposizioni in merito ad un eventuale trasferimento presso le strutture specializzare per l’emergenza Coronavirus di Catania e Palermo. A scopo precauzionale domani tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente contagiato saranno sottoposti ai tamponi.