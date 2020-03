E’ positivo il tampone sul paziente di Sant’Agata ricoverato a Barcellona

E’ stato comunicato pochi minuti fa l’esito positivo sul primo tampone prelevato, nella tarda mattina di oggi dai medici del reparto di Malattie Infettive di Barcellona Pozzo di Gotto, da un paziente trasportato nel presidio della città del Longano per i presunti sintomi da Coronavirus.

L’uomo, un vigile del fuoco di 50 anni, in servizio a Roma, avrebbe avuto contatti nella Capitale con altri soggetti già compiti del Coronavirus. Giunto a Sant’Agata di Militello è insorto lo stato febbrile ed è stato disposto l’isolamento volontario. Perdurando lo stato influenzale, l’uomo è stato trasportato dal 118 di Sant’Agata Militello nell’unità operativa di Malattie infettive di Barcellona, l’unica dell’ASP Messina attiva in provincia. Il tampone risultato positivo è stato inviato al Papardo. Adesso lo stesso test sarà ripetuto e l’esito sarà inviato al centro regionale di Catania, ma purtroppo si può già avere certezza sul primo contagio da Coronavirus nella provincia di Messina. Il paziente, secondo quanto trapelato, non avrebbe avuto contatti con altre persone, perchè ha subito segnalato le sue condizioni ed il rischio di essere stato contagiato. Resta il problema di capire se ha avuto contatti nel viaggio da Roma a Sant’Agata di Militello.