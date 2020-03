Barcellona, rientrati i parametri della contaminazione dell’acquedotto comunale

L’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha diffuso una nota con cui comunica il rientro nella normalità delle analisi sull’acqua distribuita attraverso l’acquedotto comunale. “Gli esiti delle ultime analisi – si legge – eseguite sull’acqua distribuita dal civico acquedotto (sono state circa 150 nelle ultime settimana) confermano che gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulla rete di distribuzione hanno conseguito i risultati auspicati. I valori relativi alla contaminazione si sono infatti azzerati in tutte le zone della città, per cui già in questo momento la qualità dell’acqua fornita dalla rete pubblica rispetta i parametri previsti dalla legge”.

Per ulteriore prudenza, l’ordinanza n. 13/2020 che disponeva il divieto di utilizzo della risorsa idrica se non per scopi igienico-sanitari, sarà mantenuta in vigore ancora per qualche giorno e sarà revocata la prossima settimana, una volta fatti altri controlli di conferma.