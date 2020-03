Astensione dalle udienze in tribunale, le disposizioni agli avvocati del Coa Barcellona

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, attraverso una nota del presidente Antonella Fugazzotto, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto ed in osservanza delle prescrizioni sin qui dettate dai noti provvedimenti governativi, ha invitato gli iscritti ad evitare, ove possibile, di recarsi presso il Tribunale di Barcellona PG, limitando l’accesso ai soli casi di comprovata emergenza. Per tutte le informazione è attiva l’assistenza telefonica al numero 0909701525 negli orari di apertura dell’Ordine dalle 10 alle 13.

Il Coa di Barcellona ricorda poi le modalità con cui si può aderire all’astensione dalle udienze disposta dall’Organismo Congressuale Forense.

PROCEDIMENTI PENALI TRIBUNALE DI BARCELLONA PG dal 9 al 20 marzo 2020

Con riferimento ai soli procedimenti penali occorrerà inoltrare via email, almeno due giorni prima della data d’udienza stabilita, istanza di adesione all’astensione al Tribunale competente (Barcellona PG o Lipari), alla Procura della Repubblica ed alla controparte, con specifica indicazione nell’oggetto del messaggio del nominativo del Giudice, della data di udienza e del numero di ruolo, onde consentire l’esatta e spedita identificazione del giudizio cui la dichiarazione d’astensione si riferisce. Gli indirizzi email appositamente predisposti e presso i quali sarà necessario inoltrare le dichiarazioni di adesione all’astensione sono:

tribunale.barcellonapozzodigotto@giustizia.it (TRIBUNALE DI BARCELLONA PG)

tribunale.barcellonapozzodigotto.lipari@giustizia.it (TRIBUNALE DI LIPARI)

emergenzacovid19.procura.barcellonapozzodigotto@giustizia.it (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARCELLONA PG)

PROCEDIMENTI CIVILI TRIBUNALE DI BARCELLONA PG dal 9 al 20 marzo 2020

Con riferimento alle udienze civili occorrerà inoltrare, almeno due giorni prima della data d’udienza stabilita, dichiarazione di adesione all’astensione mediante deposito nel fascicolo telematico del giudizio interessato. Nella suddetta dichiarazione di adesione all’astensione di dovrà aver cura di specificare: nome del Giudice, data d’udienza e numero di ruolo del procedimento. Si raccomanda di astenersi dal presenziare all’udienza per la quale si è previamente depositata la dichiarazione in questione.