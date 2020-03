Le scuole superiori di secondo grado a Barcellona preparano le lezioni a distanza

La sospensione dell’attività didattica per evitare il possibile contagio da Coronavirus ha acceso i fari sui nuovi sistemi informatici per garantire la prosecuzione delle lezioni a distanza agli studenti, che rimarranno a casa almeno per dieci giorni, in una fase importante dell’anno scolastico.

Gli istituti superiori di secondo grado di Barcellona stanno predisponendo le diverse piattaforme per affidare le classi virtuali ai docenti, che così potranno svolgere le lezioni o assegnare i compiti ai loro studenti.

L’IIS Medi utilizza da quasi 20 anni una piattaforma dinamica LMS Moodle vers. 3.6, in uso nei college americani e in diverse Università della penisola. Il sistema prevede per ciascun utente accesso con dati personali e la possibilità di usufruire di numerosi servizi didattici, quali classi virtuali per discipline gestite direttamente dai docenti, in cui vengono inseriti materiali didattici, risorse web, appunti digitali, ebook, presentazioni multimediali, griglie di valutazione, verifiche, quiz, test, feedback, lezioni svolte in classe con la LIM. Nell’ultima versione sono presenti innovativi strumenti di comunicazione, quali la messaggeria istantanea, i forum, le chat e la videoconferenza. Nei prossimi giorni gli studenti potranno seguire le lezioni audio dei docenti che lo riterranno necessario, ma si vedranno assegnati anche i compiti, con le pagine da studiare e le esercitazioni da svolgere.

Anche l’ITIS LSSA Copernico ha già pubblicato la circolare per l’organizzazione dell’attività didattica a distanza attraverso il portale ARGO, già operativo dal precedente anno scolastico, mentre per l’ITET Fermi ed l’IIS Ferrari saranno definite le procedure per l’avvio delle lezioni a distanza con gli studenti rimasti a casa nel rispetto del decreto ministeriale emesso ieri dal Consiglio dei Ministri.