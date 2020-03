Gioiosa Marea, in fiamme all’alba un autocompattatore

I vigili del fuoco del distaccamento di Patti sono intervenuti, intorno alle 5 del mattino, per estinguere un incendio che ha interessato un autocompattatore, parcheggiato sulla via Luigi Pirandello nel comune di Gioiosa Marea. Le fiamme hanno distrutto il mezzo e sul posto, a supporto della squadra pattese, è intervenuta anche autobotte di rincalzo, proveniente dal vicino distaccamento di Milazzo. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio, ma fortunatamente non si segnalano danni alle persone.