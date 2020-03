Ella Bucalo (Fdi), a Barcellona con la candidata a sindaco Ilenia Torre

La deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, affida ad un comunicato stampa le sue riflessioni sulla spaccatura nel centrodestra barcellonese, per la scelta di un progetto di unitario ed un candidato condiviso. La Bucalo, rivendicando il tentativo fallito di ricompattare la coalizione, annuncia il sostegno convinto alla candidatura a sindaco dell’avv. Ilenia Torre.

“Le elezioni amministrative – scrive – sono la massima espressione di democrazia partecipata a livello locale, un momento di confronto, informazione e coinvolgimento. La mia/nostra Barcellona Pozzo di Gotto sta vivendo dei giorni di grande fermento politico, fatto sicuramente positivo se circoscritto alla consueta dialettica ideologica. Come Fratelli d’Italia abbiamo fatto di tutto per raggruppare il centrodestra e siamo stati tra i promotori del tavolo di partiti e movimenti che in diverse circostanze si è riunito per trovare una quadra. Abbiamo lavorato per un programma unitario, chiaro ed in grado di dare alla città una squadra ed una guida, sinonimi di serietà e solidità amministrativa. Ci siamo sempre mossi alla luce del sole e per questo non abbiamo nulla da rimproverarci, malgrado l’insuccesso del progetto unitario”.

“Adesso è giunto il tempo di lavorare – continua la Bucalo – per sostenere Ilenia Torre, non il nostro Sindaco, ma il prossimo Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Una persona in grado di unire con criterio e giudizio, una professionista capace di assicurare alla comunità, in un clima di serenità e collaborazione, la migliore amministrazione possibile. Il mio auspicio è che nelle prossime settimane si possa assistere ad una campagna elettorale dai toni sobri, caratterizzata dal confronto su proposte concrete, per il bene del nostro amato paese e soprattutto per il futuro dei nostri figli”.