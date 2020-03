Barcellona, rinviati gli eventi pubblici e privati in programma fino al 15 marzo

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministro, firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, non ha solo disposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Nel provvedimento è prevista infatti anche la sospensione delle “manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha preso atto della situazione ed in mattinata ufficializzerà la sospensione di tutti gli eventi in programma fino al 15 marzo nei locali pubblici, ma anche presso i privati, dove si prevede l’impossibilità di garantire la distanza di sicurezza imposta tra i partecipanti. Saranno rinviate, quindi, le manifestazioni programmate per domenica 8 marzo, in occasione delle festa della donna, così come le presentazioni di libri e gli eventi culturali del week-end. Stessa sorte anche per l’appuntamento con il cartellone di Teatro Mandanici, che prevedeva il prossimo 12 marzo, la presenza sul palco dell’attrice Nancy Brilli, nella commedia “A cosa servono gli uomini”. Analogo discorso vale anche per gli eventi privati, organizzati in locali non di proprietà comunale, nei casi in cui è prevista la presenza di persone con un numero tale da non garantire il rispetto delle norme previste dal decreto della Presidenza del Consiglio. Sarà con molta probabilità rinviata dalla Regione anche la giornata dedicata al ricordo dell’archeologo Sebastiano Tusa, prevista per il 10 marzo.

Come detto in mattinata l’ufficio di Gabinetto del Comune di Barcellona diffonderà una nota in cui si definiranno le manifestazioni che saranno rinviate o sospese. L’assessore Angelita Pino, raggiunta telefonicamente, ha ribadito che al momento non è possibile fissare una data per la riprogrammazione degli eventi già annunciati, come quelli per la festa della donna, ma ha confermato che saranno comunque effettuati nel momento in cui saranno sospesi i divieti imposti del Governo Nazionale.