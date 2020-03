Marmellate, che passione!

Arance, mandarini, clementine, limoni in questa stagione brillano sui loro alberi caratterizzando in modo unico la natura siciliana.

Frutti ottimi da gustare freschi ma altrettanto importanti se si vogliono preparare delle squisite marmellate da tenere in dispensa per essere consumate in qualsiasi periodo dell’anno.

Sfruttando gli zuccheri di cui questi agrumi sono ricchi è possibile preparare delle marmellate a basso tenore zuccherino se si ha l’accortezza di seguire le istruzioni elencate nella ricetta che troverete allegata.

Poter consumare quindi della buona frutta del territorio a km zero, biologica e con un limitato utilizzo di zucchero semolato è una scelta salutare che può essere impiegata per le colazioni mattutine e per la preparazione di torte, biscotti, pasticciotti e crostate.