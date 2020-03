Il PD guarda avanti: “Tutti insieme per rilanciare una città in difficoltà”

Il Partito Democratico di Barcellona P. G., dopo le primarie del centrosinistra, guarda avanti, alla sfida di una campagna elettorale che andrà affrontato insieme alla coalizione, per costruire un’alternativa valida all’attuale amministrazione di centrodestra, partendo dall’unità, del confronto e dalla lealtà tra gli alleati. La direzione del partito, con una nota, ha espresso la grande soddisfazione per l’ampia partecipazione da parte dei cittadini barcellonesi alle primarie e per il riscontro di preferenze dei due candidati proposti dal PD. “L’avv. David Bongiovanni e l’avv. Paolo Pino -si legge – hanno portato ai seggi insieme oltre 1500 elettori, consentendo di raggiungere la considerevole cifra di oltre 2700 partecipanti al voto. I complimenti e gli auguri di tutto il PD vanno al dott. Antonio Mami, candidato Sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative per il brillante risultato conseguito. Consapevoli che da oggi, inizia una nuova ed ancora più importante sfida di costruzione di una seria alternativa all’amministrazione di questa città. Sarà una nuova stagione che verrà affrontata tutti insieme, all’insegna dell’unità, del confronto democratico e della lealtà reciproca. Buon lavoro a tutti Noi, sicuri che un vero e profondo cambiamento è possibile”.