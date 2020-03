Il Governo conferma la chiusura delle scuole in Italia fino al 15 marzo

Dopo un tira e molla durato per tutto il pomeriggio, che ha alimentato critiche ingiustificate anche nei confronti dei giornalisti che hanno anticipato la notizia, il premier Giuseppe Conte ha confermato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia da domani e fino al 15 marzo. La ministra Azzolina, che inizialmente aveva in parte smentito la chiusura, ha giustificato il ritardo con un approfondimento richiesto alla commissione scientifica che si sta occupando delle difficile gestione del contagio da Coronavirus. La scelta è stata motivata con il rischio di congestione del sistema sanitario per la continua crescita del numero dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva.