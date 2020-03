Emergenza Coronavirus, intervista ai tecnici dell’ASP Messina

L’emergenza Coronavirus sta condizionando la vita quotidiana di moltissimi italiani, alla prese con i dubbi di una situazione che neanche gli esperti riescono a prevedere. Bloccare la diffusione del contagio resta l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed in Italia, così come in Sicilia, le strutture sanitarie stanno lavorando su questo, non certo sulla possibilità di debellare il virus, visto che non c’è ancora un vaccino clinicamente testato.

La Corda Fratres di Barcellona, presieduta da Marcello Crinò, anche per fare chiarezza sull’organizzazione dell’emergenza in provincia di Messina, ha organizzato un incontro, a cui hanno partecipato il direttore sanitario dell’Asp Messina Domenico Sindoni, la dottoressa Pina D’Andrea del Dipartimento di prevenzione dell’Asp Messina e la dottoressa Letizia Panella, dirigente dell’unità operativa di Malattie Infettive del Cutroni Zodda di Barcellona. A margine dell’interessante convegno, abbiamo raccolto le interviste con le dottoresse D’Andrea e Panella, sul modo in cui l’ASP di Messina sta gestendo dell’emergenza, che ancora non ha registrato alcun contagio in provincia:

Nel suo intervento il dott. Sindoni, oltre a tranquillizzare tutta sulla rete di prevenzione messa in atto dall’ASP Messina, ha chiarito le ragione e le modalità di utilizzo della tenda pre-triage, che da ieri pomeriggio è stata installata davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona: “Si tratta di un misura che c’è stata richiesta dal Ministero per evitare che i possibili pazienti a rischio contagio vengano visitati direttamente nei locali del pronto soccorso. Chi ritiene di avere i sintomi da Covid-19, dovrà suonare il campanella d’ingresso dello stesso pronto soccorso e chiedere che l’infermiere di turno proceda alla prima visita all’interno della tenda, per poi definire il percorso da seguire in base ai riscontri emersi dagli accertamenti effettuati. Si disporrà quindi se necessario l’eventuale ricovero in malattie infettive o nei casi meno gravi l’isolamento a casa per 15 giorni”. Nell’incontro, a cui ha partecipato l’assessore Antonio Raimondo con i saluti dell’amministrazione, è stato chiarito che al momento si deve ritenere un paziente a rischio di contagio da Coronavirus solo quello che presenta contemporaneamente i sintomi da influenza e il contatto diretto con le zone rosse del Nord Italia o con persone che sono transitate nelle stesse area della Lombardia e del Veneto.