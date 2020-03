Coronavirus, il Governo chiude le scuole in tutta Italia. Il ministro rinvia l’ufficialità al pomeriggio

Il governo nazionale ha pronto il decreto di chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. La notizia era stata diffusa come certa intorno alle 14 dalle fonti di Palazzo Chigi e tutte le agenzie di stampa avevano fatto rimbalzare l’informazione attraverso telegiornali e giornali online. La ministra Lucia Azzolina ha poi precisato che per ufficializzare la chiusura si attende il parere definitivo della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.

Per avere certezza sulla decisione ufficiale in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado si dovrà attendere quindi la pubblicazione del decreto previsto nel tardo pomeriggio di oggi.