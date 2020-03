Catalfamo (Lega) consacra la candidatura di Calabrò: “La migliore risposta alle polemiche”

L’on. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega, conferma l’appoggio alla candidatura a sindaco di Pinuccio Calabrò: “Abbiamo condiviso e sostenuto questa scelta fin dall’inizio perché Calabrò è persona perbene, preparata e di serietà indiscutibile. Ciò di cui Barcellona ha bisogno. Tante liste a sostegno vuol dire intanto ampia sintesi e uno schema politico che ingloba il dialogo con le associazioni. Una candidatura quindi che non nasce solo dall’anticamera partitica, ma anche dal mondo delle associazioni, dalla società reale e dai professionisti che ci chiedono tutti un progetto politico serio e di buon senso, con una marcia in più – dichiara Catalfamo – un percorso di serietà e affidabilità condiviso anche a Milazzo perché considerata, insieme a Barcellona, il trait d’union di una grande città-turismo dove territorio, artigianato e cultura possano convivere senza distinzioni di sorta”.

“Sulle polemiche vorrei solo ribadire – conclude il deputato barcellonese – che noi siamo stati i primi a proporre e non a imporre un dato percorso politico. Una road map tracciata e proposta da chi è legittimato a farlo perché espressione di ampio consenso e maggioranza sul territorio. La consapevolezza di questo ci rende molto sereni per il prosieguo di questa campagna elettorale. Pinuccio Calabrò sarà il Sindaco dei barcellonesi e l’entusiasmo espresso in queste ore è il termometro che misura la partecipazione dei cittadini in questa scelta”.