“Mille volti dell’essere donna”, oltre l’8 marzo: il programma di eventi

L’amministrazione comunale di Barcellona, in collaborazione con associazioni e club service del territorio, ha organizzato un ricco calendario di eventi, in occasione della festa della donna 2020. Nella conferenza stampa di presentazione, l’assessore alle pari opportunità Angelita Pino, insieme alla rappresentante della Frida onlus Giulia Carmen Fasolo e all’esperto del sindaco Salvatore Scilipoti, ha ribadito più volte l’obiettivo dell’iniziativa. “La festa della donna deve essere soprattutto un modo per ribadire un concetto fondamentale: la libertà di autodeterminazione della donna, perchè ognuno di noi scelga senza imposizioni il suo modo di vivere ed il suo ruolo nella nostra società. Se la donna vuole truccarsi per sentirsi più bella può farlo, così come può scegliere liberamente di non farlo. Nessuno deve imporre all’altro come esprimere se stesso”.















Il concetto è stato ribadito anche dalla rappresentante di Frida onlus, Giulia Carmen Fasolo: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’assessore Pino a collaborare per allestire questi appuntamenti. Lo abbiamo fatto perchè siamo convinti che attraverso questi momenti aggregativi possiamo accendere l’attenzione sull’aspetto fondamentale della festa della donna, quello di ribadire la necessita di autodeterminarsi. Ciò che conta è che ognuno di noi deve scegliere liberamente il modo di essere donna. Le imposizioni, che spesso ci raccontano le ragazze, anche giovani, allo sportello di Frida onlus, testimoniano una difficoltà nei rapporti tra uomo e donna ancora attuale, nonostante le tante battaglie intraprese e vinte in questi anni. A nostro parere ad esempio il femminicidio è solo l’ultimo passaggio di un modo di denigrare e umiliare la donna“.

L’assessore Angelita Pino ha illustrato i tanti momenti di un programma ricco, realizzato con la collaborazione delle associazioni Frida onlus ed Cammino e dei club service cittadini, Rotary, Lions e Fidapa. “Abbiamo voluto trattare tanti aspetti del mondo della donna, partendo dai riconoscimenti alle figure femminili del presente e del passato, che hanno contribuito alla crescita culturale e sociale della nostra città, portando anche il nome di Barcellona in giro per l’Italia, come nel caso dell’attrice Tania Bambaci e della cantante Anna Lanza, la voce del gruppo Atmosfera Blu“. La premiazione è stata organizzata domenica 8 marzo alle 18 nel foyer del Teatro Mandanici e per illustrare questo appuntamento è intervenuto l’esperto Salvatore Scilipoti, che ha ricordato alcune figure del passato: “L’elenco delle persone premiate non è certamente esaustivo, ma l’iniziativa dell’8 marzo può diventare un punto di partenza per istituzionalizzare questa premiazione. Senza anticipare tutti i personaggi premiati, in questo momento possiamo annunciare il ricordo di tante donne del passato, che hanno contribuito alla storia ed allo sviluppo di Barcellona, da Adelasia Del Vasto a Peppa Cannunera (Giuseppina Bolognara), dalle nobildonne benefattrici come Felicetta Bonomo e Virginia De Luca a Graziella Recupero, uccisa a 18 anni nel 1956 da uno spasimante rifiutato. Ricorderemo anche Filomena Parlagreco, fondatrice della Fidapa di Barcellona, ed Aldina Cutroni Tusa, esperta di numismatica e madre del compianto archeologo Sebastiano Tusa“.

Tra i tanti appuntamenti, l’assessore Angelita Pino ha sottolineato quelli dedicati anche alle scuole, con un incontro sul tema delle storie di donne vittime di mafia e quello ancor più attuale sul ruolo spesso deleterio per gli adolescenti dalle influencer, definite in modo molto duro come donne carnefici per il modo in cui tendono ad omologare tanti giovani per i loro interessi economici. Nel cartellone ci sarà spazio anche all’appuntamento, già promosso nel 2019, #farsibellanonèunacolpa, con la possibilità per le donne che lo vorranno di avere un trattamento estetico, offerto da coiffeur e centri specializzati della città. Nella stessa giornata sarà affrontato in un convegno il tema dell’autodeterminazione della donna, filo rosso di tutti gli eventi programmati dall’8 al 19 marzo. Nella foto potete consultare il calendario completo