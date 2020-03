La Protezione Civile monta una tenda pre-triage davanti al Pronto soccorso di Barcellona

I volontari del Club Radio CB della protezione civile di Barcellona, su richiesta del direttore dell’ospedale Cutroni Zodda ed autorizzazione del Dipartimento regionale, stanno montando una tenda pre-triage in prossimità del Pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto. L’allestimento delle tende per il pre-triage risponde all’esigenza di limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus e di proteggere pazienti e operatori presenti nelle aree di emergenza-urgenza. “Le tende – chiariscono i volontari per evitare inutili allarmismi – risultano allestite in via precauzionale, senza rappresentare un attuale rischio dovuto alla presenza di persone infette sul nostro territorio”.