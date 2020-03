La milazzese Giada Giordano al “World championship of performing arts” di Los Angeles

Un vero talento nostrano che da sempre ha creduto in ciò che faceva e nel proprio talento. Si chiama Giada Giordano, è diha quindici anni e frequenta la 2^A dell’Istituto per il turismo a Milazzo. Nella 70^ edizione di Sanremo 2020 è stata selezionata per rappresentare l’Italia alla competizione mondiale del “World championship of performing arts” che si svolgerà in America a Los Angeles nel parco Disneyland, dal 24 luglio al 2 agosto 2020. Giada in tutto questo ha voluto ringraziare il Patron del Team Italiano Lorenzo Boccuto, che l’ha selezionata tra tantissime aspiranti: “Sarà un vero onore per me, un’emozione unica”. Per l’occasione presenterà un inedito scritto da Giuditta Bongiovanni, che l’accompagnerà in questa avventura nelle vesti di manager.

“Grazie a chi – ha detto Giada Giordano – ci ha sinceramente creduto in me, standomi sempre a fianco e sostenendomi in tutto, garantendomi la fiducia e la carica necessaria per andare avanti. Grazie a chi ha preso sul serio ciò che facevo”. Giada è una ragazza che crede molto in quel che fa fino ad affermare che: ”C’è una persona molto importante che non posso deludere… me stessa”. La sua mentore Giuditta, che la seguirà in America, ha detto di lei: “Ci ho creduto in lei subito perché ha superato ed ingoiato tante risatine sarcastiche e tanti sfottò, senza per questo fermarsi mai e aumentando la sua voglia di emergere. Alla ragazzina quindicenne devo un bel grazie perché un mio brano verrà cantato dal vivo in America. E dal vivo doppio perché sarò seduta di fronte a te, mentre lo interpreterà e già sono emozionato solo pensiero di essere con lei a Los Angeles”.

Giada in effetti dimostra di aver talento ed è una brava performer, ma cosa molto importante per lei è il fatto di essere originale, diversa e fuori dal Comune. Giada ha avuto la fortuna di essere due giorni in uno stage con il grande maestro Giovanni Maestro Meozzi, maestro del grande Bocelli e di tanti altri cantanti famosissimi. “Ho partecipato a due giorni di stage di grande intensità – ricorda Giada – ed alla fine ho ricevuto i complimenti per la sua preparazione musicale dovuta al mio maestro personale, il professore Giuseppe Italiano. Adesso mi attendono mesi di lavoro per arrivare ad un traguardo che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio”.