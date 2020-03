Il Museo Epicentro ricorda Tusa nella Prima Giornata dedicata ai beni culturali

Il prossimo 10 marzo, nell’anniversario della tragica scomparsa dell’assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa, sarà la prima Giornata dei beni culturali siciliani. Il presidente della Regione e assessore ai Beni culturali ad interim, Nello Musumeci, ha firmato il decreto istitutivo della Giornata. Ogni anno, il 10 marzo, la Sicilia, onorerà la memoria dell’archeologo scomparso lo scorso anno nell’incidente aereo di Addis Abeda. Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione della giornata dei beni culturali in Memoria di Sebastiano Tusa in suo ricordo, apre gratuitamente i propri spazi espositivi della collezione d’arte contemporanea su mattonelle per tutta la giornata del 10 marzo 2020 dalla ore 10.00 alle ore 19.00, in ricordo per la sua visita al Museo Epicentro prima della scomparsa tragicamente. Sarà una giornata all’insegna della cultura e dell’arte contemporanea.