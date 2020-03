Il centrodestra si spacca, ufficiale la candidatura dell’avv. Ilenia Torre

La spaccatura nel centrodestra barcellonese è stata sancita stasera con il comunicato diffuso da Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima, Barcellona Futura, Noi giovani, Lista Quartieri, Ora Sicilia, Idea Sicilia-autonomisti e altre componenti civiche, che fanno riferimento tra gli altri ai deputati regionali Pino Galluzzo, Elvira Amata e Luigi Genovese. Il gruppo ha ufficializzato la candidatura dell’avvocato Ilenia Torre, dopo l’interruzione dell’interlocuzione avviata con l’area del centrodestra che fa riferimento ai deputati regionali Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo. La candidatura della Torre dovrebbe essere sostenuta da sette liste, così come sostenuto nello stesso comunicato.

“Nonostante i molteplici tentativi di individuare un percorso di condivisione rispetto alla scelta del candidato Sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, appare evidente come, sino a questo momento, questi tentativi non siano serviti ad avviare un processo di auspicato dialogo con tutte le forze politiche di centro-destra. La decisione degli esponenti locali di Lega e Forza Italia di designare aprioristicamente un candidato Sindaco, senza alcuna preventiva consultazione di tutte quelle componenti della medesima coalizione che hanno a cuore le sorti della Città e che intendono far prevalere l’interesse dei cittadini su qualsivoglia “gioco di potere”, non ha certamente incentivato quel confronto che più volte avevamo chiesto. Un confronto che doveva essere finalizzato alla designazione di un unico candidato di coalizione. Ma un candidato scelto in maniera condivisa, sulla base di idee comuni, di programmi e di progetti da attuare. Abbiamo, invece, assistito ad un gioco di potere, ad una scelta “imposta” e ci troviamo davanti ad un modus operandi che ben poco si allinea con quello che dovrebbe essere il fine precipuo di queste elezioni: la tutela dell’interesse della Città. E per quanto detto, pur rimanendo salda la convinzione che l’unità della coalizione avrebbe dovuto essere il primo punto di partenza di questa campagna elettorale, riteniamo che non ci siano più le condizioni per risanare una spaccatura determinata da chi ha voluto utilizzare metodi che nulla hanno a che fare con la democrazia. Siamo convinti che la città debba essere rappresentata da una figura moderata, umile, determinata e preparata, che sia espressione dei valori e dei principi a cui la buona politica deve ispirarsi”

“Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima, Barcellona Futura, Noi giovani, Lista Quartieri, Ora Sicilia, Idea Sicilia-autonomisti e altre componenti civiche che intendono portare avanti questo percorso in maniera democratica individuano nell’avv. Ilenia Torre, la figura adatta per la guida della Città del Longano. Una giovane professionista che riflette quei principi di equilibrio, moderazione e responsabilità che devono rappresentare una delle principali basi della buona politica. Una figura che ha già dimostrato sul campo, anche nella sua precedente esperienza amministrativa, le sue spiccate doti sia professionali e umane. Affianco alla candidatura dell’avvocato Ilenia Torre ci saranno sette liste al Consiglio Comunale, rappresentative di tutte le forze politiche, sociali e culturali che compongono la coalizione”.