Primarie del centrosinistra: superate le polemiche, l’obiettivo è mantenere l’unità

Le primarie del centrosinistra sono state un momento di democrazia, voluto dai partiti e movimenti della coalizione che si appresta ad affrontare le prossime elezioni comunali del 24 maggio 2020. Le polemiche sui tentativi di condizionare l’esito della consultazione hanno lasciato il posto ad un risultato netto nei numeri, che ha probabilmente fatto svanire il sospetto che queste presunte ingerenze potessero modificarne l’esito finale. A conti fatti, davanti ai risultati delle primarie, che hanno visto una chiara affermazione del candidato di Città Aperta, Antonio Mamì, con quasi 1200 voti di preferenza su 2700 votanti, l’ipotesi che il risultato venisse falsato dai voti di chi, pur essendo notoriamente vicino all’area di centrodestra, si è presentato al seggio, si è trasformato in un aspetto fisiologico e prevedibile con un sistema delle primarie libere, in cui l’unico vincolo è quello morale di dichiarare la condivisione delle idea promosse dal centrosinistra. Queste presunte ingerenze, figlie in molti casi di una conoscenza personale dei candidati, che andava oltre alle ideologie politiche, sono state sostanzialmente neutralizzate dalla grande partecipazione al voto. E’ probabile che non tutti i 2700 elettori delle primarie ripeteranno la loro preferenza nelle urne del 24 maggio, ma l’esperienza di ieri è stata comunque un passaggio democratico che ha permesso di individuare il candidato della coalizione. I prossimi giorni diranno con i fatti se le tensioni e le polemiche dell’ultimo week-end hanno più o meno lasciato strascichi e creato rotture interne al centrosinistra barcellonese.

I promotori delle primarie Città Aperta, Partito Democratico e Psi, insieme al movimento ArticoloUno, hanno così commentato con una nota congiunta l’esito della consultazione: “Concluso lo spoglio poco dopo la mezzanotte, è stato proclamato vincitore delle primarie e quindi candidato a sindaco per le prossime amministrative della città di Barcellona Pozzo di Gotto per il centro sinistra il dott. Antonio Mamì, con 1197 voti. Ottimo è stato anche il risultato degli altri due partecipanti: gli avvocati David Bongiovanni e Paolo Pino, che hanno raggiunto rispettivamente 776 e 739 voti. Le primarie del centro sinistra si concludono con un grande risultato di partecipazione. In un momento come quello che stiamo attraversando nella politica nazionale e locale, aprire ai cittadini e alle cittadine, “contarsi” pubblicamente e avviare un percorso di ampia partecipazione in vista delle amministrative è uno sforzo che orgogliosamente siamo felici di avere affrontato e di aver raggiunto presentandoci per la prima volta uniti a Barcellona Pozzo di Gotto con la partecipazione di Pd, Movimento Città Aperta, Psi e ArticoloUno. Già da oggi inizieremo il lavoro preparatorio alla campagna elettorale, forti dell’entusiasmo e della passione che in tanti hanno dimostrato“.