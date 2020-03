Operazione Dinastia, iniziati oggi gli interrogatori di garanzia dei 59 arrestati

In molti tra i 59 arrestati nell’operazione Dinastia hanno scelto di non rispondere alle domande dei giudici. Sono infatti iniziati oggi gli interrogatori di garanzia nelle carceri di Messina, Catania e Siracusa, in cui sono stati ristretti da venerdì mattina, dopo l’esecuzione delle misure cautelari da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina e della Compagnia di Barcellona.

Gli arrestati si sono quindi avvalsi della facoltà di non rispondere, in attesa che gli avvocati difensori, tra cui Gaetano Pino, Nino Aloisio, Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella, possano analizzare con attenzione le contestazioni mosse ai loro assistiti.

Al centro dell’operazione, che ha smantellato il nuovo assetto della famiglia mafiosa barcellonese, ci sono le nuove leve della criminalità organizzata, dedite soprattutto alla gestione del business della droga nel comprensorio tirrenico. L’inchiesta ha messo a nudo la metamorfosi della stessa organizzazione, che, dopo le precedenti operazioni antimafia, ha scelto di trovare le risorse economiche nella gestione del mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti, più redditizio e meno rischioso dell’imposizione del “pizzo” ai commercianti dello stesso territorio.