Le primarie del centrosinistra, dopo le polemiche, premiano Mamì

Il consigliere uscente di Città Aperta, Antonio Mamì, è stato il più votato nelle primarie del centrosinistra, tenute nel week-end per sceglie il candidato a sindaco della coalizione composta da Città Aperta, Partito Democratico e Psi.

Mamì ha ottenuto 1.197 preferenze, seguito da David Bongiovanni con 776 e Paolo Pino con 739. In sostanza la presenza di due candidati Pd ha probabilmente coinvolto più elettori, ma nello stesso tempo ha diviso il consenso del partito, lasciando la candidatura a CIttà Aperta. Non sono mancate tensioni e polemiche suil’ipotesi di partecipazione al voto di un nutrito gruppo di elettori del centrodestra. Tra i 2726 votanti è stato ipotizzato un tentativo di pilotare il risultato, che alla fine ha premiato il favorito della vigilia. Si è trattato di un timore che non può avere riscontro, ma che ha creato problemi alla procedura, ritardata a tarda sera per chiarire i dubbi sulla possibile incidenza di questo voto sull’esito della competizione.

Superata questa fase, bisognerà capire se l’acceso confronto per le primarie potrà minare la compattezza del centrosinistra, tra le polemiche e le tensioni degli ultimi giorni.