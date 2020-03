La Regione assegna circa 200 mila euro per l’alluvione del 2015 alla foce del Mela

La Regione Sicilia, ed in particolare l’assessorato alle autonomie locali, ha emesso e sottoscritto il decreto dirigenziale per assegnazione delle somme per l’alluvione 2015, che colpì la zona balneare di Barcellona alla foce del torrente Mela. L’ente comunale riceverà un primo acconto del 60% pari a 207.337 euro sull’intera somma assegnata, che ammonta a 345.562 euro. Le risorse assegnate sono destinate per una metà alla copertura dei costi sostenuti negli interventi di riparazione di reti idriche, fognarie e manto stradale. Gli altri fondi saranno accreditati ai cittadini che hanno subito danni alle abitazioni ed hanno presentato la domanda nei tempi e nei modi previsti dalla Protezione civile.

Per poter avere la piena disponibilità delle somme assegnate adesso dalla Regione con il decreto sugli eventi del 2015 bisognerà attendere i tempi tecnici per l’accreditamento sul conto corrente della tesoreria comunale. Solo dopo si potrà procedere all’erogazione degli importi previsti per le ditte che hanno effettuato i lavori di riparazione e per i proprietari delle abitazione che hanno subito di danni dell’allagamento.

“Esprimo la mia grande soddisfazione – afferma l’assessore Tommaso Pino – e quella dell’intera amministrazione per quanto ottenuto. Sono felice per i cittadini che hanno subito grossi danni alle abitazioni. Siamo anche in attesa di conoscere l’entità delle somme che la Regione concederà alla città di Barcellona per l’alluvione 2011, sulla cifra di un milione di euro assegnata all’intera provincia di Messina ed inserita nella finanziaria regionale con l’emendamento presentato nel 2019 dall’on. Tommaso Calderone”.