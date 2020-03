Emergenza acqua, i valori sono migliorati: a breve la revoca dell’ordinanza

E’ ormai prossima ad una risoluzione positiva l’emergenza per la contaminazione dell’acquedotto comunale da coliformi, che ha portato all’emissione dell’ordinanza 13 dell’8 febbraio 2020, con cui si faceva divieto di utilizzo per l’uso potabile ed alimentare dell’acqua proveniente della condotta pubblica in alcune zone della città. Dopo settimane in cui i cittadini legittimamente si sono interrogati sui tempi e sui modi in cui si stava lavorando per superare l’emergenza, arrivano buone notizie dagli uffici comunali.

“Oggi possiamo comunicare – si legge in una nota del sindaco Roberto Materia – che i più recenti esiti delle campagne di monitoraggio condotte sul territorio cittadino riferiscono che i parametri microbiologici dell’acqua erogata dal civico acquedotto sono rientrati a livelli di normalità pressoché in tutte le zone a suo tempo interessate. Permangono valori lievemente fuori norma soltanto in qualche limitata porzione del territorio, porzione comunque circoscritta dopo gli interventi eseguiti nei giorni scorsi, sicché è prevedibile che già nei prossimi giorni la qualità dell’acqua erogata possa risultare stabilmente rispondente ai parametri di legge in tutte le zone la città”.

L’ordinanza n. 13/2020 resta vigente ancor oggi a rigorosa tutela della salute collettiva, ma, secondo quanto riferito dagli uffici, sarà revocata a breve, non appena sarà stata accertata la definitiva rimozione della contaminazione.