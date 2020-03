Terme Vigliatore, le condizioni dei Moderati per Calderone per restare in maggioranza

I Consiglieri Comunali Emanuela Ferrara, Fabio Valenti e Francesco Canduci, dopo aver costituito il gruppo Moderati per Calderone, ribadiscono la loro fedeltà alla maggioranza, ma di fatto dettano le condizioni per sostenere la giunta del sindaco Domenico Munafò. Pur rivendicandone il diritto, non chiedono poltrone, ma la realizzazione di un consistente numero di punti programmatici, dettando l’agenda all’amministrazione comunale. In un articolato comunicato, oltre a raccontare gli ultimi due mesi di rapporti tesi con gli altri componenti della maggioranza del gruppo Volare Alto, chiariscono la loro posizione per garantire il futuro alla stessa amministrazione.

“Considerata la nostra presenza numerica all’interno della maggioranza, potremmo permetterci la richiesta di più posizioni assessoriali, anche in virtù di impegni pregressi del Sindaco nei nostri confronti. La libertà di scelta lasciata al Sindaco invece dimostra chiaramente di non aver alcun interesse personale e di poltrone. Riteniamo obiettivamente anomala e proporzionalmente non equa l’attribuzione di più cariche concentrate in un’unica persona o ad un singolo consigliere comunale, in virtù anche delle preferenze ottenute nella competizione elettorale. Non ostacoleremo l’eventuale scelta del Sindaco di continuare con la vecchia squadra assessoriale e non sarà posto nelle condizioni di fare una scelta diversa per soddisfare esigenze personali di singoli consiglieri, anche se per noi non è la migliore. E’ chiaro che il sostegno dovrà fondarsi su principi di collegialità, condivisione preventiva delle proposte di giunta, coinvolgimento diretto sulle decisioni che interessano il paese e valuteremo l’esecutivo sulla base di alcuni obiettivi da raggiungere, per noi tutti importanti e senza priorità tra gli stessi“. Si tratta di 20 punti programmatici tra cui la redazione di nuovo PRG come da atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale in data 30/12/2019, l’attuazione delle previsioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, la stabilizzazione del personale ASU, la definizione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, la riqualificazione di alcune zone del paese e molti altri interventi tra cui anche il cablaggio della fibra ottica e il sistema wi-fi gratuito nei principali luoghi d’interesse della cittadina. “Valuteremo nei prossimi mesi – concludono i consiglieri – il nuovo esecutivo, sul raggiungimento o meno di tali obiettivi, con l’auspicio, che la richiesta collegialità e la condivisione sia la strada maestra da percorrere. Su tali presupposti garantiremo il nostro sostegno all’amministrazione Munafò”.