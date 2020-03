Primarie del centrosinistra, lo spoglio rinviato in serata

Sono stati 2726 i cittadini che si sono presentati al seggio delle primarie del centrosinistra, per scegliere il candidato a sindaco tra l’esponente di Città Aperta, Antonio Mamì, e i due consiglieri del PD, Paolo Pino e David Bongiovanni. Alla chiusura del seggio, però, non è iniziato lo spoglio delle schede, come previsto in precedenza, ma è stato concordato un rinvio alle 19 delle procedure di conteggio delle preferenze, che si prevedono più lunghe del previsto, considerata la grande partecipazione al voto. Il motivo ufficiale è quello che il movimento Città Aperta dovrà partecipare alle 17 alla presentazione del libro “Fiordaliso, morire a 18 anni di ospedale” al parco Magg. La Rosa, organizzato dallo stesso movimento. Sarebbero, però, emerse tensioni, rese pubbliche anche attraverso i social network, per il sospetto tentativo di condizionare il voto da parte di forze politiche esterne al centrosinistra.

Le interferenze erano comunque un rischio che la coalizione ha dovuto correre, nel momento in cui si è aperta la partecipazione della cittadinanza, senza imporre alcun tipo di limitazione e lasciando ai potenziali elettori la scelta di aderire o meno alla consultazione. Non era richiesta una tessera di partito, ma solo l’iscrizione alle liste elettorali di Barcellona e la dichiarazione spontanea di sostenere il centrosinistra alla prossime amministrative, e quindi anche chi non si riconosce nell’area del centrosinistra avrebbe potuto esprimere la sua preferenza. In un clima di reciproca fiducia tra i candidati, la situazione si potrà risolvere con il dialogo, ma, in caso contrario, si potrebbero innescare tensioni interne dall’esito imprevedibile.