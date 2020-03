Il calcio barcellonese piange la morte dell’ex dirigente dell’Igea Franco Calabrese

Si è spento ieri sera a 60 anni l’ex dirigente dell’Igea Virtus, Franco Calabrese. Un male incurabile lo ha portato via all’effetto dei suoi cari e di chi lo conosceva come imprenditore edile e come dirigente della formazione giallorossa, negli anni in cui arrivò la tanto attesa promozione in serie C2. Calabrese era vicepresidente della società, guidata dal presidente Immacolato Bonina, che conquistò l’ambito traguardo nel 2000 ed è sempre stato vicino al mondo calcistico barcellonese, anche senza un ruolo dirigenziale.

L’Igea 1946, che oggi giocherà a Castelbuono, si è unita al dolore dei familiari con un messaggio sulla pagina ufficiale: “La società ASD Igea 1946 si unisce al dolore della famiglia Calabrese per la scomparsa del caro Franco, in passato vicepresidente dell’Igea Virtus e da sempre vicino alle sorti del calcio barcellonese”. Come confermato dal presidente Stefano Barresi, non ci sono stati i tempi per chiedere l’autorizzazione alla Lega così da scendere in campo oggi con il lutto al braccio, un gesto simbolico che non cambia il legame tra il mondo giallorosso e Franco Calabrese.