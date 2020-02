Oltre 1600 votanti nel primo giorno delle primarie del centrosinistra

Sono stati 1657 i cittadini che hanno espresso la loro preferenza nel primo giorno delle primarie del centrosinistra. Il seggio, allestito in piazza San Sebastiano, riaprirà domani mattina alle 8,30 e si potrà votare fino alle 14. Subito dopo si procederà allo sfoglio delle schede e si conoscerà il nome del candidato a sindaco della coalizione, composta al momento dal movimento Città Aperta, dal Partito Democratico e dal Psi. Gli elettori possono scegliere tra i tre candidati delle primarie, Antonio Mamì per il movimento Città Aperta e David Bongiovanni e Paolo Pino per il Partito Democratico.

primariecentrosinistra2020