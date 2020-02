Nuova aggressione nel carcere di Barcellona: la Fs-Cosp: “Situazione inaccettabile”

Continuano le aggressioni nel reparto 8 del carcere di Barcellona. Un agente della polizia penitenziaria stamattina è stato ferito con un pezzo di legno ricavato dalla mazza della scopa, mentre cercava di separare due detenuti che avevano avuto una discussione con atteggiamenti anche violenti tra di loro. Il poliziotto, l’assistente capo G.B. di circa 50 anni, è stato trasportato all’ospedale di Barcellona, dove è stato sottoposto alle cure mediche. L’autore dell’aggressione è stato un detenuto cittadino extracomunitario ubicato nella 8 reparto dove sono allocati detenuti psichiatrici, che creano situazioni di elevata criticità gestionale. Il poliziotto si sarebbe salvato solo grazie all’intervento dei colleghi. Domenico Mastrulli, segretario nazionale della Fp-Cosp, è duro nella sua analisi: “Quante altre vittime dobbiamo ancora aggiungere sul pallottoliere. Noi siamo poliziotti e non carne da macello per galeotti. Serve un intervento urgente del Prap Palermo o del Dap Roma. La federazione sindacale Co.s.p. denuncia, ancora una volta la gravissima situazione dell’VIII° reparto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto che da oggi in poi andremo ad individuare come “il reparto della vergona penitenziaria”. In questo reparto abbiamo denunciato dal 2019 situazioni estreme con incendi, aggressioni, intossicazione da fumo, ferimenti, lesioni, dileggio, oltraggi e chi più ne ha più ne metta. L’intervento di altri agenti ha consentito che l’aggressione di stamattiva potesse avere conseguenze ben più gravi per un uomo dello Stato, un servitore della Repubblica e dei cittadini onesti, che ha rischiato la propria vita. Siamo uomini e poliziotti che rischiamo la vita per 1.300 euro al mese, quando ci pagano anche gli emolumenti accessorie, e non carne da macello per galeotti”.

“In tutto il penitenziario sarebbero in totale presenti circa 230 reclusi, la cui vigilanza è stata affidata, proprio in quelle ore in cui veniva aggredito il poliziotto di sezione, a poche unità, considerando il piano ferie in atto, i diritti contrattuali e sindacali, le assenze giustificate per malattia e leggi di tutela. Gli agenti in servizio si contano sulle dita delle mani, con turni massacranti, sovraccarico di lavoro, mancato pagamento del lavoro straordinario obbligato oltre le sei ore e fino a raggiungere le 12 ore continuative, pochi riposi psicofisici ed a rischio anche le ferie estive. La situazione è insostenibile ed invito tutta la Sicilia e non solo la Sicilia a partecipare alla manifestazione nazionale indetta dalla FS-COSP per mercoledì 10 luglio 2020 in Piazza Montecitorio a Roma degli Associati alla Federazione Sindacale COSP ex CRI, Comparto Funzioni Centrali,Enti e Privato e Polizia Penitenziaria, dove potremmo gridare a chi ha orecchie per ascoltarci dalle finestre dei Palazzi del Governo e del potere, la voce e l’amarezza e la frustrazione quotidiana di donne e uomini, poliziotti per quello che quotidianamente subiscono nelle carceri italiane”.