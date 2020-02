Centauro catanese cade in un burrone a Novara di Sicilia, salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco

L’intervento provvidenziale dell’elicottero dei vigili del fuoco, proveniente da Catania, ha consentito di soccorrere un giovane motociclista 29enne di Misterbianco, in provincia di Catania, finito accidentalmente in un dirupo lungo la SS 158 Sella Mandrazzi, nel territorio di Novara di Sicilia. Il centauro è finito fuori strada in modo autonomo nella tarda mattinata di oggi. Intorno alle 13.30 sul posto è arrivato il velivolo del Reparto volo di Catania, allertato dal comando provinciale di Messina, a supporto della squadra di terra del distaccamento di Mojo Alcantara. Dopo aver immobilizzato il ferito, politraumatizzato, i vigili del fuoco hanno proceduto a recuperarlo con una barella ed un verricello, che hanno consentito di portare a bordo il ragazzo e di condurlo al Policlinico di Messina per le cure del caso.