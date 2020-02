Operazione Dinastia, sono due le ordinanze eseguite stanotte con 59 arresti in carcere

E’ stata un’operazione importante quella denominata “Dinastia” che si è conclusa stanotte dopo una dettagliata indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Barcellona. Le due ordinanze di custodia cautelare, firmate dal gip del tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Dda, hanno portato in carcere 59 persone, tra i reggenti ed i gregari dell’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Lipari ed alcune estorsioni nei confronti anche di vivaisti del comprensorio di Terme Vigliatore.

Nella conferenza stampa convocata stamattina alla 11 presso il comando provinciale dei carabinieri di Messina saranno diffusi tutti i nomi delle persone coinvolte, tra cui ci sono volti già noti alle cronache giudiziarie che sono stati sotto processo in precedenti operazioni contro la criminalità organizzata barcellonese. Molti sono gli incensurati, che aveva il ruolo della manovalanza nella gestione delle piazze di spaccio, così come ci sono anche tanti figli di affiliati a Cosa Nostra barcellonese, che hanno preso il posto dei loro genitori nella gestione del malaffare nel comprensorio tirrenico. Tra questi Vincenzo Gullotti, figlio di Giuseppe, condannato tra l’altro come mandante dell’omicidio Alfano, e Nunzio Di Salvo, figlio di Sem, ritenuto al vertice della famiglia mafiosa barcellonese. Tra gli arrestati c’è anche Carmelo Vito Foti, Carmelo Mazzù e Massimiliano Munafò.