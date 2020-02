Operazione Dinastia, il plauso della Rete antiracket per la Legalità SOS Impresa

L’associazione antiracket Rete per la Legalità – Sos Impresa di Barcellona Pozzo di Gotto, unitamente alla presidenza nazionale della stessa, si complimentano con i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, con il comando provinciale di Messina e con il ROS per l’importante operazione avvenuta nella notte del 28 Febbario 2020 che ha portato all’arresto 59 persone. Lo stesso sentimento è espresso anche alla Dda di Messina, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha permesso di ricostruire, attraverso indagini serrate e precise, le numerose attività estorsive che mettevano in ginocchio imprese e negozianti.

“L’operazione – si legge in una nota – nasce da un’inchiesta della Dda di Messina ed è stata denominata “Dinastia” in quanto erano i figli dei boss, a detenere le retini della mafia sul territorio della provincia di Messina ed in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto. I componenti della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (clan legato a Cosa Nostra palermitana) dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, violenza e minaccia, reati aggravati dal metodo mafioso. È il momento di reagire; c’è bisogno di una totale reazione da parte della società onesta perché non bastano iniziative e manifestazioni ma bisogna denunciare e collaborare per poter recuperare quel profumo di legalità e libertà“.