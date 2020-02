Operazione Dinastia, fondamentale il ruolo dei collaboratori di giustizia

L’operazione Dinastia ha premiato l’impegno degli investigatori, dalla Procura dell DDA di Messina ai carabinieri della Compagnia di Barcellona e dei Ros, che hanno saputo dare riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti che riguardano gli ultimi dieci anni dell’organizzazione mafiosa attività sul comprensorio tirrenico tra Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore, con riferimenti anche alle isole Eolie. Lo spaccio di droga era il business su cui si sarebbe concentrate le nuove leve della famiglia barcellonese, entrate in campo dopo le operazioni antimafia che hanno decapitato i vertici dell’organizzazione. I collaboratori di giustizia hanno raccontato i passaggi che hanno portato alla costruzione della rete criminale, che è tornata a colpire con il racket delle estorsioni e soprattutto con lo spaccio di droga. L’efficace attività sul territorio ha permesso di ricostruire il sistema di rifornimento degli stupefacenti da mettere sul mercato della costa tirrenica e delle isole Eolie, che vedeva in primo piano i nuovi vertici impegnati nel mantenere i contatti con i fornitori calabresi, catanesi e messinesi. Ecco gli schemi presentati in conferenza stampa sull’assetto dell’organizzazione, dedita anche ad alcune estorsione, poste in essere per finanziare l’attività criminale.









Nell’operazione sono state eseguite 58 dei 59 ordini di carcerazione. Uno degli indagati, il milazzese Alessio Catalfamo, attualmente all’estero, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.