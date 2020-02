Liberi tutti sull’operazione Dinastia: “La risposta alla domanda di legalità”

“La risposta al mai sopito bisogno di legalità – afferma Sofia Capizzi dell’associazione Liberi Tutti – non si è fatta attendere. La brillante operazione di stanotte ha rivelato che se la parte sana della società marcia in direzione ostinata e contraria rispetto al malaffare, al crimine nella sua generalità, i risultati ottenuti non possono non rivelare che la strada intrapresa è quella giusta. Il lavoro degli investigatori, svolto con grande efficienza ed alta professionalità, ha dato i suoi frutti. Liberi Tutti rivolge un doveroso apprezzamento per l’impegno profuso dagli inquirenti, mentre è sempre più convinta che per sciogliere la nodosità criminale, mafiosa, la strada da percorrere è quella della denuncia. Serve naturalmente un costante alimento etico-politico, un adeguato sostegno dello spirito pubblico e il coinvolgimento di persone e gruppi per rendere concreta la convenienza della legalità e perdente quella dell’illegalità”.