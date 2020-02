Il centrodestra cerca un difficile armistizio per le amministrative a Barcellona

Un ultimo tentativo per ritrovare una difficile unità nel centrodestra a Barcellona, in vista delle elezioni amministrative del 24 maggio 2020. Stasera è annunciato un incontro che dovrebbe sancire le scelte dell’area che a Palermo sostiene il governo Musumeci. L’ipotesi di una scelta unitaria è al momento difficile, dopo le tante dichiarazioni rilasciate negli ultimi 15 giorni e le voci contrastanti attorno ad un tavolo di confronto che, a conti fatti, ha solo contribuito ad accentuare le distanza tra le diverse posizioni. I capigruppo all’ARS di Forza Italia, Tommaso Calderone, e della Lega, Antonio Catalfamo, hanno annunciato la volontà di puntare sulla candidatura dell’avvocato Pinuccio Calabrò, mentre una parte del centrodestra, che comprende Diventerà Bellissima, Ora Sicilia e Fratelli d’Italia, sarebbe pronto a lanciare la candidatura dell’ex assessore alla cultura Ilenia Torre. Con quest’area stanno dialogando assiduamente anche Italia Viva e l’UDC. L’incontro di oggi tra tutto il centrodestra barcellonese sarà probabilmente decisivo per definire gli schieramenti. Per ritrovare una difficile unità, sarà necessario che ognuno faccia un passo indietro, rimescolando gli equilibri interni alle coalizioni, per trovare un’intesa sui programmi e sulla squadra che dovrà realizzarli. Difficile fare previsioni, ma in politica tutto può ancora accedere, fino a quando non saranno depositate ufficialmente le liste elettorali.