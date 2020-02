Forza Italia con la Lega a sostegno di Lorenzo Italiano: a Milazzo la spaccatura è sancita

Il candidato a sindaco di Milazzo, Lorenzo Italiano, dopo l’appoggio della Lega, incassa anche quello di Forza Italia. La rottura almeno a Milazzo è ormai sancita con il gruppo Diventerà Bellissima, che ha già annunciato l’accordo con il progetto civico di Pippo Midili. Ad ufficializzare la scelta mamertina di Forza Italia sono stati i coordinatori di Forza Italia per la provincia di Messina, Ass. on. Bernardette Grasso e l’on. Tommaso Calderone. Con il sostegno nella prossima competizione elettorale a Milazzo al sindaco civico Lorenzo Italiano, ci sarà anche quella per il Vicesindaco designato della Lega, Damiano Maisano, a conferma dell’accordo sempre più stabile tra Forza Italia e Lega a livello regionale.

“Forza Italia conferma anche in questo caso quanto nel corso del tavolo che ha visti riuniti tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra si auspicava, ovvero l’unità. Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto”. Così in una nota congiunta i coordinatori provinciali, ass. on. Bernardette Grasso e on. Tommaso Calderone, in vista delle prossime Amministrative di primavera.