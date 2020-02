Vertenza Asu a Barcellona, l’ALE-UGL chiede di tornare alla rimodulazione della dotazione organica

L’ALE-UGL torna a far sentire la sua voce sulla vertenza dei lavoratori ASU presso i comuni siciliani ed in particolare su Barcellona. Dopo la bocciatura da parte del Cosfel sull’applicazione della norma che avrebbe consentito anche alla Sicilia l’assunzione in sovrannumero rispetto alla pianta organica degli ASU, richiesta dal comune di Sant’Agata di Militello, il sindacato

“Siamo davanti ad un’emergenza assoluta – affermano il Segretario Regionale Vito Sardo e il Segretario Regionale aggiunto Mario Mingrino per i lavoratori ASU di Barcellona PG, per la quale si richiedono soluzioni immediate e le rassicurazioni fornite negli ultimi giorni da funzionari e amministratori non appaiono sostenibili. La decisione della Cosfel, che nel parere richiesto dal comune di Sant’Agata di Militello, ha ribadito che la deroga assunzionale è riservata solo ad alcun regioni italiani, dove le amministrazioni continuano ad accedere al Fondo nazionale, e non è applicabile in Sicilia, dove gli ultimi lavoratori siciliani a carico del Fondo nazionale, sono passati a carico della Regione a partire dal 2017. Auspichiamo quindi un’immediata presa d’atto della bocciatura indiretta avuta dall’Ente Ministeriale da parte dell’Amministrazione comunale di Barcellona P.G. La strada da seguire a questo punto è una sola ed è quella invocata dall’ALE-UGL, già approvata in sede sindacale con la rimodulazione della dotazione organica e con la dichiarazione della amministrazione che tale rimodulazione si rende necessaria per assicurare con continuità i servizi alla collettività nel pieno rispetto dei limiti finanziari e assunzionali che la legge impone. Un ulteriore ritardo equivarrebbe a lasciare nel baratro 44 lavoratori e le loro famiglie, che da oltre 20 anni lavorano in nero per il Comune e questo non sarebbe accettabile e sopportabile. L’Amministrazione di Barcellona P.G. ha gli strumenti per dire basta a tutto ciò, ma deve tornare sul corretto iter amministrativo, senza ascoltare facili soluzioni inesistenti, e lo deve fare prima possibile!”